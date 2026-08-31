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Bundesliga

Barça angelt sich HSV-Juwel Baza

von Julian Jasch - Quelle: Sky
3 min.
In der Jugendakademie La Masia entwickelt der FC Barcelona seine Talente @Maxppp

Der FC Barcelona bedient sich beim Hamburger SV. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge sind die Vereine hinsichtlich eines Wechsels von Mikael Baza (16) übereingekommen. Wie hoch die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert. Kürzlich scheiterten die Katalanen mit einem Mini-Angebot.

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Baza hat dem Barça-Wechsel ebenfalls zugestimmt. Laut ‚Sky‘ reist der Innenverteidiger am morgigen Dienstag zum Medizincheck nach Katalonien. Dort winkt ihm eine Anstellung bis 2029. Über die zweite Mannschaft und die U19 soll der Cousin von Bayern-Star Jonathan Tah (30) kontinuierlich an die Profis herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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