Kiel-Stürmer Harres heiß begehrt

Steht Phil Harres vor dem nächsten Karriereschritt? Wie das ‚St. Galler Tagblatt‘ berichtet, ist der FC St. Gallen an dem 24-Jährigen interessiert. Bei den Ostschweizern könnte der Angreifer Top-Torjäger Alessandro Vogt (21) ersetzen, der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechselt. Die Zahl der Interessenten ist jedoch groß, wie aus einem Bericht von ‚Transfermarkt.de‘ hervorgeht. Demzufolge haben auch Vereine aus der Serie A, darunter Udinese Calcio, den Stürmer „grundsätzlich auf dem Zettel“. Eine offizielle Anfrage liege allerdings bisher nicht vor.

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Harres war 2024 für 200.000 Euro vom FC Homburg zu den Störchen gewechselt und hat in bisher 62 Pflichtspielen für den Klub von der Förde 18 Tore erzielt und fünf weitere aufgelegt. Mit fünf Treffern in den vergangenen sechs Zweitligapartien ist Harres maßgeblich am Aufschwung unter Trainer Tim Walter und dem gesicherten Klassenerhalt der Kieler beteiligt. Der Rechtsfuß steht dem Vernehmen nach noch langfristig in Kiel unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.