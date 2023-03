Meisterkandidat Arsenal: Der X-Faktor ist zurück

Beinahe wäre die Tabellenführung weg gewesen. Initiiert von einer 0:1-Niederlage im FA Cup gegen Manchester City ließ der FC Arsenal Anfang Februar in der Premier League gefährlich viele Punkte liegen: Nur einen von neun möglichen Zählern holte das Team von Mikel Arteta zwischenzeitlich. Glück für die Gunners: Die himmelblauen Verfolger aus Manchester konnten die Schwächephase des Teams nicht dazu nutzen, um an den Londonern in der Tabelle vorbeizuziehen.

Mittlerweile hat sich Arsenal wieder gefangen, in der Liga stehen vier Siege in Folge zu Buche. Und somit steht die Überraschungsmannschaft der Saison weiterhin an der Spitze der Premier League. Doch die zurückliegenden Wochen der Schwäche und des Bangens sind Arsenal nach wie vor präsent. Es ist klar: Noch so eine Formkrise werden sich die Gunners im Kampf um die Meisterschaft kaum erlauben können.

Jesus ist zurück

Umso wichtiger für Arsenal ist deshalb die Nachricht, die am heutigen Mittwoch englische Medien vermeldeten. Gabriel Jesus ist nach überstandener Knieverletzung ins Teamtraining zurückgekehrt. Möglicherweise könne der 25-jährige Brasilianer sogar im Kader für das morgige Europa League-Spiel (18:45 Uhr) gegen Sporting Lissabon stehen.

Sollte Jesus gegen die Portugiesen mitwirken, wäre es sein erstes Spiel im Arsenal-Trikot seit dem 12. November. Denn bei der WM in Katar verletzte sich der Stürmer schwer und kam seitdem nicht mehr zum Einsatz – ein herber Verlust für den Klub.

Ein besseres Team

Mit Jesus agiert die Arteta-Elf deutlich effektiver, wenngleich der Brasilianer selbst bislang nicht mit eiskalter Chancenverwertung glänzte. Doch die Mannschaft profitiert von der Präsenz des Sommerneuzugangs und erarbeitet sich qualitativ hochwertigere Chancen.

Seit dem Ausfall von Jesus gab Arsenal pro 90 Minuten im Schnitt 17,4 Schüsse ab. Daraus resultierten ebenfalls auf 90 Minuten hochgerechnete 2,01 Expected Goals. Mit Jesus sind es hingegen nur 15,84 Schüsse, aber mehr Expected Goals (2,14). Das schlägt sich in der Punkteausbeute nieder: Mit dem Brasilianer holte Arsenal im Schnitt 2,64 Punkte pro Spiel, ohne ihn 2,16.

Ebenfalls beachtlich: Nach wie vor ist Jesus trotz seiner langen Ausfallzeit der viertbeste Scorer des Teams mit fünf Toren und sechs Vorlagen. Diese individuelle Qualität und kollektive Effektivität wird Arsenal brauchen, um im Meisterschaftsrennen zu bestehen. Schließlich wäre die Tabellenführung beinahe schon weg gewesen.