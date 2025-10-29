Barça überwacht Yamal | Alonso droht Vini

Yamal an der Leine

Immer wieder fällt Lamine Yamal durch negative Schlagzeilen auf. In der vergangenen Woche provozierte er Real Madrid in einem Interview vor dem Clásico, den der FC Barcelona am Sonntag dann mit 1:2 verlor. Das fällt dem Youngster allem Anschein nach doppelt auf die Füße. Neben der enttäuschenden Niederlage hat Barça laut der ‚Sport‘ nun beschlossen, öffentliche Auftritte des 18-Jährigen in Zukunft genau im Blick zu behalten, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gestern sollte Yamal bei einem Event des chinesischen Smartphone-Herstellers OPPO das neueste Modell präsentieren. Die Barça-Bosse rieten aufgrund seiner jüngsten Aussagen jedoch von einer Teilnahme an der Veranstaltung ab. Zwar befolgte Yamal den Rat, schmecken dürfte ihm diese Entwicklung aber nicht. Aufgrund der vergangenen Ereignisse erscheint das Einschreiten des Vereins allerdings durchaus sinnvoll.

Alonso rastet aus

Von einem Unruhestifter geht es zum nächsten. Vinicius Junior wurde in der 72. Minute des Clásicos ausgewechselt. Damit war der Linksaußen von Real Madrid zum wiederholten Male gar nicht einverstanden und verschwand in den Katakomben, ohne seinen Trainer Xabi Alonso eines Blickes zu würdigen. Dazu soll er indiskutable Aussagen wie „Leck mich am Arsch“ und „Ich verlasse diese Mannschaft“ getroffen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das hat Alonso gar nicht gefallen. Laut Pipi Estrada ist dem Real-Trainer daraufhin der Kragen geplatzt. „Xabi Alonso sagte zu einem seiner Trainer: ‚Hol ihn, bring ihn zurück auf die Bank und sag ihm ganz klar, dass er kaum spielen wird, wenn er nicht zurückkommt. Sag ihm ganz deutlich: Er wird kaum spielen, wenn er nicht zurückkommt‘“, lässt Estrada gegenüber ‚El Chiringuito‘ durchblicken. Dass das Verhältnis zwischen Alonso und Vini nicht das Beste ist, ist bekannt. Nun wurde scheinbar die nächste Eskalationsstufe erreicht.

Sucht der brasilianische Ausnahmekönner also wirklich das Weite? Laut ‚The Chelsea Chronicle‘ könnte der FC Chelsea zu einer ernsthaften Option für den 25-Jährigen werden. Demzufolge beobachten die Blues Vinis Situation bei Real. Gut möglich aber, dass seine Aussagen vor allem aus der Emotionalität heraus gefallen sind. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu einem Abschied kommt.