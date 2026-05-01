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Milan will prominenten Füllkrug-Ersatz

von Dominik Sandler - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Gabriel Jesus schaut verbittert @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer blickt der AC Mailand in die Premier League. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht Gabriel Jesus vom FC Arsenal ganz oben auf der Liste potenzieller neuer Mittelstürmer. Die Rossoneri benötigen einen Ersatz für Niclas Füllkrug (33/West Ham United), dessen Leihe im Sommer endet.

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Jesus spielt seit neun Saisons in der Premier League, wird aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Bei den Gunners ist in der Offensive kein Platz für den 29-jährigen Brasilianer. Bis 2027 steht er im Norden Londons noch unter Vertrag. Neben Jesus steht unter anderem Dusan Vlahovic (26) von Juventus Turin beim AC auf der Liste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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