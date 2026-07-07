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2. Bundesliga

Wolfsburg: Vier Wechsel-Optionen für Koulierakis

von David Hamza - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
Tim Lemperle im Duell mit Konstantinos Koulierakis @Maxppp

Konstantinos Koulierakis (22) bieten sich nach dem Abstieg mit dem VfL Wolfsburg mehrere Wechsel-Optionen. ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, dass Benfica Lissabon sich um den Innenverteidiger bemüht, auch die beiden Premier League-Aufsteiger Hull City und Coventry City sollen die Fühler ausstrecken. Interesse wurde zuletzt auch Juventus Turin nachgesagt.

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Dass der griechische Nationalspieler in der 2. Bundesliga beim VfL bleiben wird, ist trotz seines bis 2029 datierten Vertrags extrem unwahrscheinlich. Die Wölfe hatten Koulierakis vor zwei Jahren für knapp zwölf Millionen Euro von PAOK Saloniki verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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