KSC: Brisante Details zum Eichner-Aus

Die Trennung von Christian Eichner zum Saisonende lief beim Karlsruher SC alles andere als geräuschlos ab. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Verantwortlichen an Glaubwürdigkeit innerhalb der Kabine eingebüßt. Der Grund: Nachdem den Spielern am Dienstagmorgen noch versichert worden war, dass die Gespräche mit Eichner laufen und in den nächsten Tagen keine Entscheidung fallen würde, wurde der Chefcoach nur wenige Stunden später über sein Aus informiert.

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Eichner selbst soll von dem Entschluss wenig überrascht gewesen sein, da sich das Ende der Zusammenarbeit bereits abgezeichnet hatte. Dass die offizielle Pressemitteilung erst einen Tag nach der internen Entscheidung veröffentlicht wurde, rückt die Vereinsführung zudem in ein schlechtes Licht. Für den 43-Jährigen könnte sich die Trennung im Nachhinein jedoch als Segen erweisen: Dem Vernehmen nach haben schon zwei Klubs aus der Bundesliga Kontakt zum Übungsleiter aufgenommen.