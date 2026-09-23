HSV: Vuskovic spricht über Bruder-Comeback

Luka Vuskovic (19) dämpft die Erwartungen an seinen Bruder Mario Vuskovic (24) und bittet um Nachsicht. In einem Interview mit der kroatischen Tageszeitung ‚Jutarnji list‘ antwortet der Innenverteidiger auf die Frage, ob sein älterer Bruder im Frühjahr gemeinsam mit ihm für die Nationalmannschaft spielen könnte: „Natürlich würden wir uns alle riesig freuen, wenn dieser Traum in Erfüllung ginge, aber zunächst muss Mario wieder auf dem Platz stehen und für den HSV spielen – das wäre der größte Schritt auf seinem Weg zurück. Ich bin sicher, er wird großartig sein, aber nach vier Jahren Pause braucht es natürlich Geduld und Zeit.“

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Gleichzeitig zeigt sich der 19-Jährige begeistert über den Support des HSV-Umfelds: „Der HSV hat sich als wirklich großartiger Verein erwiesen. Die Unterstützung, die ihm die Leute im Verein, seine Mitspieler und die Fans entgegengebracht haben, ist einfach fantastisch, und ich weiß, wie wichtig das für Mario in dieser ganzen Geschichte war.“ Vuskovic versichert auch, dass Mario „bei seiner Rückkehr wieder in Topform sein wird.“