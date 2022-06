Liverpool verpflichtet Ramsay

Der FC Liverpool hat Calvin Ramsay unter Vertrag genommen. Das teilen die Reds am Sonntagmittag offiziell mit. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 18-jährige Rechtsverteidiger bis 2027 beim Klopp-Klub.

An den schottischen Erstligisten Aberdeen FC, für den Ramsay seit der Jugend spielte, soll eine Ablösesumme von rund 4,6 Millionen Euro fließen. Weitere 1,7 Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft.

Neben Liverpool zeigten etliche weitere Premier League-Klubs-Interesse am schottischen U21-Nationalspieler. Zu Beginn des Jahres wurde Ramsay auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Nun geht es an die Anfield Road.

Der Neuzugang sagt: „Ich bin einfach begeistert und es ist ein wahr gewordener Traum hier zu sein. Hoffentlich kann ich in der Saisonvorbereitung allen im Verein, den Mitarbeitern und den Spielern zeigen, was ich drauf habe, und dann werden wir sehen, was daraus wird.“