Hoffenheim: Samassékou auf dem Sprung

Was Galatasaray kann, kann Olympiakos Piräus schon lange. Der griechische Serienmeister legt einen spektakulären Deadline Day hin.

Wie Fabrizio Romano berichtet, kommt Mittelfeldspieler Diadié Samassékou von der TSG Hoffenheim. Der 26-jährige Malier soll in den kommenden Stunden unterschreiben. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr, denn heute schließt in Griechenland das Transferfenster. Laut ‚Sky‘ handelt es sich bei dem Deal um eine Leihe ohne Kaufoption. Der ‚kicker‘ wiederum berichtet von einem entsprechenden Passus in Höhe von 13 Millionen Euro.

Neben Samassékou werden in Kürze auch James Rodríguez (31) und Cédric Bakambu (31) in Piräus unterschreiben. Zur Einordnung: Zuvor holte Olympiakos unter anderem schon Linksverteidiger-Koryphäe Marcelo (34) an Bord.