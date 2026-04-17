BVB arbeitet an Kehl-Lösung

Borussia Dortmund arbeitet nach der Trennung von Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl an einer vorzeitigen Auflösung des noch bis 2027 datierten Vertrags. Laut der ‚Bild‘ werkeln die Anwälte beider Seiten an einer zeitnahen Lösung, „noch soll es dabei etwas knirschen“.

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Kehl winke bei noch 15 ausstehenden Vertragsmonaten eine Abfindung von rund zwei Millionen Euro. Der ehemalige Dortmund-Profi (2002 bis 2015) hatte seit 2018 im Bereich der BVB-Kaderplanung gearbeitet. Sein Amt als Sportdirektor übernahm nun Ole Book.