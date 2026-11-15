„Augen immer offen“: Schröders Plan für den Winter

Ob Borussia Mönchengladbach im kommenden Januar auf dem Transfermarkt aktiv wird, steht noch nicht fest. Im Interview mit der ‚Bild‘ betont Sportchef Rouven Schröder: „Ob es Transfers gibt, ist noch nicht ganz klar. Wir werden bis in den Dezember hinein beobachten, wer uns alles wieder zur Verfügung steht, wie die Lage ist und wer uns gegebenenfalls verstärken könnte.“

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Zudem erklärt Schröder: „Man muss immer den Markt kennen, Möglichkeiten sportlich und wirtschaftlich abwägen und da sein, wenn etwas passend ist. Wir haben die Augen immer offen.“ Hinsichtlich möglicher Spielerverkäufe könnte bei Kevin Stöger (33) Bewegung aufkommen. „Ich wäre jedenfalls unzufrieden, wenn ich nicht spielen würde“, so Schröder. Auch bei Joe Scally (23) lässt der Fohlen-Boss eine Tür für einen Abgang offen: „Wenn ein Angebot für ihn kommt, unterhalten wir uns.“

Trainer Blessin über mögliche Verstärkungen

Ähnlich äußert sich Gladbach-Trainer Alexander Blessin im Fohlen-Podcast zu möglichen Wintertransfers: „Wir wissen alle, dass das Wintertransferfenster sehr schwierig ist. Was kriegt man für Spieler? Spielt er überhaupt? Das sind meistens unzufriedene Spieler, die wenig Spielpraxis haben. Ab und zu ergeben sich interessante Optionen und da müssen wir die Augen und Ohren offen halten.“