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FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf der Viertelfinal-Rückspiele

Die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League sind Geschichte und der FC Bayern hat es geschafft, Real Madrid zu bezwingen. Der deutsche Rekordmeister ist doppelt in der FT-Topelf vertreten. Die größte Spielerzahl stellt allerdings ein anderes Team.

von Die Redaktion
1 min.
Champions League: Die FT-Topelf der Viertelfinal-Hinspiele @Maxppp

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Mal wieder ist es Michael Olise gelungen, einem wichtigen Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der französische Dribbelkünstler überragte seine Offensivkollegen im wichtigen Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) und riss über weite Strecken der Partie das Zepter an sich. Auch wenn er sich erst mit dem Abpfiff auf die Anzeigentafel brachte, war er stets brandgefährlich und beschäftigte die Defensive der Königlichen permanent.

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Seine Statistiken unterstreichen seine hervorragende Leistung. 85 Prozent seiner 66 Pässe kamen beim Mitspieler an. 13 seiner Pässe gingen direkt in den Strafraum. Zwei seiner fünf Schüsse wurden gefährlich und gingen aufs Tor. Auch in der Rückwärtsbewegung war auf den Franzosen Verlass. Viermal gelang es Olise, den Ball zurückzuerobern. Neben seinem eigenen Treffer sorgte er auch für Torgefahr durch Mitspieler. Olise kreierte eine Großchance und steuerte zwei Schlüsselpässe bei. Daraus resultiert ein für ihn individueller xA-Wert von 0.41 (zu erwatende Assists).

Die FT-Topelf

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- Ende in 2 Tagen
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Die Ergebnisse im Überblick

  • FC Arsenal - Sporting 0:0
  • FC Bayern - Real Madrid 4:3
  • Atlético - FC Barcelona 1:2
  • FC Liverpool - PSG 0:2
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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