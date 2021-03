Aubameyang gegen den Rest | Ronaldometer bei 75 Prozent

Arsenal & der Auba-Ärger

Beim FC Arsenal braut sich womöglich etwas zusammen. Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang musste gegen Tottenham Hotspur (2:1) am Sonntag außerplanmäßig 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Der Grund: Aubameyang war zu spät zur Vorbesprechung erschienen – nicht die erste Verspätung des Ex-Dortmunders. Laut ‚Daily Mail‘ fasste der 31-Jährige die Entscheidung von Mikel Arteta verärgert auf. Kabine und Chefetage stehen dagegen hinter dem Trainer. Droht nun Zoff in London?

Unter der Anzeige geht's weiter

Juve & der CR7-Poker

Den Gerüchten, Cristiano Ronaldo könnte nach drei Jahren zu Real Madrid zurückkehren, gab Zinedine Zidane gestern neue Nahrung. „Es könnte passieren“, meinte der Trainer der Königlichen auf entsprechende Nachfrage. Die italienische ‚Tuttosport‘ ist da zurückhaltender. Das eigens kreierte „Ronaldometer“ für einen Verbleib in Turin zeige eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent an. Schwankungen nicht ausgeschlossen.

Die Wolves & das Bangen um Patricio

Der 1:0-Sieg des FC Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers war am gestrigen Montagabend nur Nebensache. Conor Coadys Zusammenprall mit seinem Keeper Rui Patricio überschattete die Partie. Nach minutenlanger Behandlung am Kopf wurde der 33-jährige Schlussmann vom Platz getragen. Die ‚Daily Mail‘ spricht gar von einem „Horror“. Eine erste Entwarnung gab aber Wolves-Trainer Nuno Espirito Santo: „Rui Patricio ist okay. […] Es wird ihm wieder gut gehen.“