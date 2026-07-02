Manchester Citys Neuzugang Mathys Detourbet (19) soll vorerst in der Ligue 1 Spielpraxis sammeln. Die Skyblues verleihen das Offensivtalent an die AS Monaco. Erst am Samstag verkündete City die Verpflichtung von Detourbet, der für 25 Millionen Euro von Partnerklub ESTAC Troyes nach Manchester kam.

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𝐌𝐚𝐭𝐡𝐲𝐬 𝐃𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫𝐛𝐞𝐭 est Monégasque ! 🇲🇨



L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée en prêt de l'ailier gauche en provenance de Manchester City.



Daghe Mathys ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 2, 2026

Detourbet verbuchte in der abgelaufenen Saison zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Assists) in 38 Pflichtspielen. Bei City hat der französische U19-Nationalspieler einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.