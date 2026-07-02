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Offiziell Premier League

City verleiht Neuzugang Detourbet

von David Hamza - Quelle: asmonaco.com
1 min.
Mathys Detourbet im Einsatz für Troyes @Maxppp

Manchester Citys Neuzugang Mathys Detourbet (19) soll vorerst in der Ligue 1 Spielpraxis sammeln. Die Skyblues verleihen das Offensivtalent an die AS Monaco. Erst am Samstag verkündete City die Verpflichtung von Detourbet, der für 25 Millionen Euro von Partnerklub ESTAC Troyes nach Manchester kam.

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Detourbet verbuchte in der abgelaufenen Saison zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Assists) in 38 Pflichtspielen. Bei City hat der französische U19-Nationalspieler einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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