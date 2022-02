Real: Pérez segnet Vinícius-Verlängerung ab

Vinícius Júnior soll noch lange für Real Madrid auflaufen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, hat der Vorstand der Madrilenen sowie Präsident Florentino Pérez einer Vertragsverlängerung mit dem 21-Jährigen zugestimmt. Sondierungsgespräche wurden bereits vor geraumer Zeit aufgenommen. Nun soll dem Offensivspieler ein neuer Vertrag bis 2027 vorgelegt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinícius steht im Bernabéu noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison ist der neunfache brasilianische Nationalspieler gesetzt. In 34 Pflichtspielen war er an starken 26 Treffern direkt beteiligt.