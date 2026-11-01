Bayerns riskante Transfer-Strategie

Trotz der aktuellen Verletzungssituation denkt man beim FC Bayern noch nicht über potenzielle Wintertransfers nach. Für eine solche Diskussion sei es derzeit „zu früh“, wie Jan-Christian Dreesen im Anschluss an das 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund im Interview mit ‚Sky‘ bekräftigte.

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Der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters sieht keinen zwingenden Handlungsbedarf und verwies auf die Rückkehr des Offensivduos Luis Díaz (29) und Jamal Musiala (23): „Nein, ich glaube nicht, dass wir nachlegen müssen. Lucho ist auf einem guten Weg, Jamal wird zeitnah zurückkommen. Man sollte sich da nicht zu verfrüht auf irgendetwas festlegen.“

Ein durchaus riskanter Plan, nahm die Ausfallmisere im Klassiker am Samstagabend doch noch heftigere Ausmaße an. Bei Ismael Saibari (25) und Serge Gnabry (31) rechnet man in München mit ernsthaften Verletzungen, beim ebenfalls angeschlagen ausgewechselten Michael Olise (24) besteht zumindest Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr.

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Noch stehen die genauen Diagnosen beim Offensivtrio aus. Neue längerfristige Ausfälle würden die Bayern aber hart treffen, in den anspruchsvollen Wochen bis Jahresende geht es schon am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League auswärts gegen Atlético Madrid weiter.

Und im kommenden Jahr wartet dann die entscheidende Phase in allen Wettbewerben – ob dann Winterneuzugänge mit an Bord sein werden, ist nach Dreesens zurückhaltenden Aussagen fraglich. Auch wenn der Bayern-Kader trotz zahlreicher Stars in der Breite momentan zu dünn besetzt wirkt.