Ekitiké-Parallelen: Bayerns Vorteil bei Brown

Mit Nathaniel Brown ist sich der FC Bayern bereits einig, auch die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt verlaufen bis dato positiv. Sportvorstand Max Eberl bietet aktuell etwas mehr als 50 Millionen Euro für den Linksverteidiger, die SGE fordert 65 Millionen. Laut der ‚Bild‘ befinden sich beide Klubs bereits in regem Austausch und sind dabei optimistisch, sich zu einigen.

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Dem Boulevardblatt zufolge herrsche in Frankfurt eine ähnliche Stimmung wie vor einem Jahr bei Hugo Ekitiké (23), der für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool wechselte. Damals sei „quasi von Anfang an klar“ gewesen, dass sich die Parteien einigen würden.

Startelf bei der WM winkt

Sollte der Deal vor der Weltmeisterschaft nicht mehr über die Bühne gehen, könnte er auch während des Turniers offiziell werden. Ähnlich wie bei Ismael Saibari (25) sei ein Medizincheck in den USA durchaus denkbar. Dabei ist von Vorteil, dass die Münchner eine gute Beziehung nach Frankfurt pflegen.

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Die Tendenz geht aktuell also eindeutig dahin, dass der FC Bayern seinen Wunschspieler für die linke Abwehrseite bekommt. Brown ist nicht nur am Main inzwischen ein absoluter Leistungsträger. Auch in der deutschen Nationalmannschaft winkt dem Linksfuß ein Startplatz bei der WM.