James' Liebeserklärung an Everton

James Rodríguez ist dem FC Everton und seinem Trainer Carlo Ancelotti dankbar, ihn im Sommer verpflichtet zu haben. „Ich hatte eine Zeit“, resümiert der 29-jährige Kolumbianer bei ‚BT Sports‘, „in der ich nicht viel gespielt habe. Ich musste zu einer Mannschaft mit einem Trainer gehen, der weiß, wie ich auf und neben dem Feld ticke. Carlo war ein starkes Argument für mich, hierhin zu wechseln.“

James führt aus: „Der Klub vertraute mir, als es sonst niemand tat. Ich werde Everton und auch Carlo immer dankbar sein. Ich sehe, dass hier viele gute Dinge passieren, das registriere ich jeden Tag. Es ist ein bescheidener Verein mit guten Leuten, die was gewinnen wollen.“ Im Sommer beendete der Ex-Bayern-Leihspieler seine lange glücklose Zeit bei Real Madrid und heuerte an der Merseyside an. Seitdem erzielte James im Everton-Trikot schon drei Tore und gab vier Vorlagen.