Rodri (30/Manchester City)

Spaniens Kapitän wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt – klar, dass so jemand auch Thema bei Real Madrid ist. Rodri ist in Spaniens Hauptstadt geboren und kann sich eine Rückkehr dorthin wohl gut vorstellen. Die Berichterstattung zum Thema ist widersprüchlich, doch die Personalie lodert insbesondere, da der Vertrag des Sechsers in Manchester nur noch bis 2027 läuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mikel Oyarzabal (29/Real Sociedad)

Der Baske ist bei Real Sociedad tief verwurzelt und gestand seinem Klub kürzlich nochmal seine Liebe. Eine kleine Hintertür bleibt jedoch auf. Interesse zeigen dem Vernehmen nach neben Juventus Turin auch der FC Barcelona und der FC Arsenal. Pikant: Bei beiden Letztgenannten hat eigentlich die Verpflichtung von Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) Priorität. Oyarzabal könnte Plan B sein. Sein Vertrag im Baskenland läuft noch bis 2028. Die Ausstiegsklausel liegt bei 75 Millionen Euro.

Ferran Torres (26/FC Barcelona)

Der Abschied von Robert Lewandowski (37/Chicago Fire) bedeutet nicht, dass Torres nun die unumstrittene Nummer eins im Barça-Sturm ist. Im Gegenteil: Ein Abschied ein Jahr vor Vertragsende 2027 ist durchaus Thema. Der WM-Finaltorschütze steht bei Paris St. Germain auf der Shortlist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pedro Porro (26/Tottenham Hotspur)

Mit den Spurs sprang der Rechtsverteidiger dem Abstieg knapp von der Schippe, nur um dann bei der WM groß aufzuspielen. Porro hat sich definitiv für höhere Aufgaben empfohlen. Real hatte ihn schon vor dem Turnier auf dem Zettel, holte dann aber Denzel Dumfries (30/Inter Mailand). Porros Vertrag in London läuft noch bis 2031.

Borja Iglesias (33/Celta Vigo)

Der Mittelstürmer kam bei der WM nur eine Minute zum Einsatz. Für Celta Vigo traf Iglesias in der abgelaufenen Saison aber immerhin 14 Mal. Der mexikanische Großklub CF América streckt die Fühler nach dem Ex-Leverkusener aus.