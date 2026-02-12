Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach-Neuzugang fällt aus

von Lukas Weinstock
Alejo Sarco im Gladbach-Trikot @Maxppp

Seinen Start bei Borussia Mönchengladbach hat sich Alejo Sarco sicherlich anders vorgestellt. Der 20-Jährige zog sich im Training am gestrigen Mittwoch einen Kapselriss im Fußgelenk zu, wie Trainer Eugen Polanski auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte. Der Stürmer werde daher mindestens das anstehende Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15:30 Uhr) verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sarco war im Winter auf Leihbasis von Bayer Leverkusen an den Niederrhein gewechselt. Für die Fohlen wurde er bislang zweimal eingewechselt, auf einen Scorerpunkt wartet der Argentinier noch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Alejo Uriel Sarco Castro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Alejo Uriel Sarco Castro Alejo Uriel Sarco Castro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert