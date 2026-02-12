Gladbach-Neuzugang fällt aus

Seinen Start bei Borussia Mönchengladbach hat sich Alejo Sarco sicherlich anders vorgestellt. Der 20-Jährige zog sich im Training am gestrigen Mittwoch einen Kapselriss im Fußgelenk zu, wie Trainer Eugen Polanski auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte. Der Stürmer werde daher mindestens das anstehende Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15:30 Uhr) verpassen.

Sarco war im Winter auf Leihbasis von Bayer Leverkusen an den Niederrhein gewechselt. Für die Fohlen wurde er bislang zweimal eingewechselt, auf einen Scorerpunkt wartet der Argentinier noch.