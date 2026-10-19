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Weltmeister fehlt gegen Stuttgart

von Dominik Schneider - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Cristian Romero im Trikot von Atlético Madrid @Maxppp
Stuttgart Atl. Madrid

Wenn der VfB Stuttgart am morgigen Dienstag (21 Uhr) Atlético Madrid in der MHPArena empfängt, wird den Gästen ein wichtiger Akteur fehlen. Wie die Rojiblancos mitteilen, zog sich Cristian Romero (28) am Samstag beim 1:0-Auswärtserfolg gegen Espanyol Barcelona eine Muskelzerrung zu und reist heute nicht mit nach Deutschland.

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Der Weltmeister von 2022 wechselte erst im August für 33 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid. Unter Trainer Diego Simeone nahm der Innenverteidiger umgehend eine wichtige Rolle ein. Seit Mitte September stand Romero in jedem Pflichtspiel in der Startaufstellung. Gegen den VfB wird das nicht der Fall sein. Möglicherweise ein Vorteil für den Bundesligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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