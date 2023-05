Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Obwohl die Münchner wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga stehen, herrscht in der bayrischen Landeshauptstadt weiter dicke Luft. Das wird offenbar personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Laut ‚Sky‘ ist es ausgeschlossen, dass der FC Bayern mit dem Führungsduo Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in die neue Saison geht. Einer der beiden werde definitiv gehen müssen.

Borussia Dortmund

Der Transferpoker um Jude Bellingham ist richtig heiß geworden. Übereinstimmenden Berichten zufolge ist sich der Mittelfeld-Star des BVB mittlerweile mit Real Madrid über einen Vertrag bis 2029 einig. Die Klubs müssen derweil noch eine Übereinkunft in puncto Ablöse erzielen, nach FT-Informationen sind entsprechende Gespräche schon angelaufen. Grundsätzlich scheint es, als stünde Bellingshams nächster Klub fest.

Union Berlin

Der Tabellendritte hat einen Neuzugang für die kommende Saison an der Angel. Alex Kral soll vom FC Schalke 04 kommen, der Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers ist laut einem Bericht der ‚Bild‘ so gut wie fix.

SC Freiburg

Katerstimmung im Breisgau. Unter der Woche bekamen die Freiburger im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (1:5) die Grenzen aufgezeigt – das dominierende Thema beim SCF.

RB Leipzig

RB Leipzig kann sich langsam aber sicher auf den Abgang von Dani Olmo einstellen. Nach FT-Informationen hat der 24-jährige Spanier das jüngste – und wohl auch letzte – Vertragsangebot der Sachsen abgelehnt. Nur noch bis 2024 ist Olmo an den Klub gebunden. Interesse zeigt neben dem FC Barcelona auch Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen

Xabi Alonso hat sich durch den aktuellen Erfolg von Bayer Leverkusen in den Fokus der ganz großen Klubs befördert. Laut ‚Sport Bild‘ ist der 41-Jährige sogar die Wunschlösung von Real Madrid, falls Carlo Ancelotti die Königlichen im Sommer verlässt. „Für mich ist das normal, dass es diese Gerüchte gibt. Ich bin seit vielen Jahren im Fußballgeschäft. Für mich ist das kein Problem. Mein Kopf ist jetzt zu 100 Prozent hier für die letzten Monate der Saison“, sagte Alonso selbst jüngst auf einer Pressekonferenz.

VfL Wolfsburg

Erster Sommerneuzugang für die Wölfe: Cédric Zesiger wechselt vom BSC Young Boys zum VfL. Der 24-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2027 und kostet dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro.

Mainz 05

Ein neuer Linksverteidiger soll her. Aussichtsreicher Kandidat laut ‚Bild‘: Derrick Köhn von Hannover 96. Der 24-Jährige hat noch einen bis 2025 datierten Vertrag und zieht auch das Interesse von Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart auf sich.

Eintracht Frankfurt

Eine wichtige Personalentscheidung abseits des Platzes gab es bei der SGE zu verkünden. Nach langem Hin und Her hat sich Vorstandssprecher Axel Hellmann dazu entschieden, bei der Eintracht zu bleiben.

Borussia M’gladbach

Der Transfer von Lukas Ullrich von Hertha BSC zur Borussia ist endgültig fix. Der 19-jährige Linksverteidiger unterschreibt bis 2027. Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein Vertrag in Berlin ausgelaufen ist. Zudem haben die Gladbacher die Festverpflichtung von Leihspieler Julian Weigl eingetütet. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2028.

1. FC Köln

Was passiert mit Noah Katterbach? Der an den Hamburger SV verliehene Linksverteidiger fällt noch langfristig mit einem Kreuzbandriss aus. Dennoch könnte der 22-Jährige beim HSV bleiben. Der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge ist eine Festverpflichtung trotz der schweren Verletzung nicht ausgeschlossen.

Werder Bremen

Apropos Festverpflichtung von Leihspielern: Der SV Werder möchte gerne Maximilian Philipp halten, der im Sommer eigentlich zum VfL Wolfsburg zurückkehren müsste. Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz erklärt in der ‚Bild‘: „Er hat sich super eingebracht. Wir können uns eine weitere gemeinsame Zukunft vorstellen. Wir wollen erst die Klasse sichern und werden dann die Gespräche aufnehmen.“

FC Augsburg

Für Julian Baumgartlinger ist die Saison gelaufen. Der 35-Jährige hat sich beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am Meniskus verletzt. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wird der Mittelfeldspieler wohl nicht mehr für den FCA auflaufen.

TSG Hoffenheim

Dawid Kownacki, der eigentlich schon mit dem SV Werder Bremen sehr weit war, ist nun auch in das Visier der Hoffenheimer geraten. Das berichtet der ‚kicker‘. Der Stürmer von Fortuna Düsseldorf ist ablösefrei zu haben.

VfB Stuttgart

Fabian Bredlow hat sich zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. „Darüber habe ich mir bislang keine Gedanken gemacht. Eben weil ich noch einen Vertrag habe. Momentan bin ich mit meiner persönlichen Situation natürlich sehr zufrieden“, so die aktuelle Nummer eins des VfB im ‚kicker‘. Bis 2024 ist Bredlow noch an die Stuttgarter gebunden.

VfL Bochum

Eine ruhige Woche in Bochum, der Revierklub konzentriert sich auf das anstehende Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr). Mit einem Sieg gegen formschwache Fohlen könnte sich der VfL einen wertvollen Dreier im Abstiegskampf sichern und den Relegationsplatz verlassen.

Schalke 04

Die Königsblauen arbeiten an der Rückkehr von Darko Churlinov und können offenbar optimistisch sein. Laut ‚Sky‘ sind im Transferpoker zwischen S04 und dem FC Burnley nur noch Details zu klären. Der 22-jährige Außenbahnspieler soll per Leihe inklusive Kaufpflicht kommen.

Hertha BSC

Gute Nachrichten sind beim Hauptstadt-Klub dieser Tage rar gesät. Das ist auch in dieser Woche nicht anders. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, muss die Hertha 20 Millionen Euro durch Transfers einnehmen, um Probleme bei der Lizensierung zu vermeiden. Der Verein sei „nah an der Pleite“, so das Fachmagazin.