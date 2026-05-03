PSG will Real-Juwel

Paris St. Germain zeigt Interesse an Joan Martínez von Real Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, buhlt PSG-Kaderplaner Luis Campos bereits seit einiger Zeit um das Innenverteidiger-Juwel und hat bereits offiziell sein Interesse hinterlegt. Martínez von den Königlichen loszueisen, sei jedoch ein schwieriges Unterfangen. Real plane eigentlich mit dem 18-Jährigen.

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Martínez ist aktuell bis 2029 an Madrid gebunden und verfügt über die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel. Diese liegt der ‚Marca‘ zufolge bei 150 Millionen, in älteren Berichten ist von 70 Millionen die Rede. Auch Borussia Dortmund war im vergangenen Jahr mit Martínez in Verbindung gebracht worden, der aktuell noch auf sein Profidebüt für Real wartet.