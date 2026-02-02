Bochum gibt Passlack ab

Felix Passlack (27) startet ein sportliches Abenteuer in Schottland. Der Rechtsverteidiger verlässt den VfL Bochum und unterschreibt bis 2029 beim Hibernian FC. Dem Vernehmen nach fließt für den Transfer eine niedrige sechsstellige Summe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Nachfolger hat der VfL Oliver Olsen vom Randers FC am Haken. Der 25-Jährige soll 200.000 Euro kosten und den frei werdenden Kaderplatz von Passlack erhalten. Durch Boni könnte die Summe noch steigen. Offiziell vermeldet wurde die Verpflichtung von Olsen bisher nicht.