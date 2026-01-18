Entlassung „egal“ – Glasner feuert gegen eigenen Klub

Seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace wird Oliver Glasner nicht verlängern, das bestätigte der Österreicher am Freitag. Nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den AFC Sunderland betonte Glasner, es sei ihm „egal“, sollte es schon vorher zur vorzeitigen Trennung kommen.

Der Eagles-Trainer ließ verlauten: „Wir fühlen uns völlig im Stich gelassen. Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen – das ist völlig unverständlich.“ Glasner sprach damit den Transfer von Marc Guéhi (25) zu Manchester City an, im Kader stand der Innenverteidiger gestern schon nicht mehr.

Update (11:41 Uhr): Glasner droht nach seinem verbalen Rundumschlag die Entlassung. Das berichtet ‚Sky Sports‘. Steve Parish, Vorstandsvorsitzender bei Crystal Palace, sei wegen Glasners Aussagen „verwirrt und verärgert“. Laut dem ‚Mirror‘ soll noch am heutigen Sonntag eine Entscheidung fallen.

„Wir haben keine Auswechslungen vorgenommen, schauen Sie sich die Bank an, dort sitzen nur junge Spieler“, echauffierte sich Glasner, „wir bereiten uns vor, und dann erfahre ich gestern, dass unser Kapitän verkauft wird, aber warum nicht erst nächste Woche? Zumindest kann er dieses Spiel noch bestreiten, und nächste Woche kommen andere Spieler zurück. Das ärgert mich wirklich sehr.“

„Herz herausgerissen“

Dann erinnerte sich Glasner an den Sommertransfer von Eberechi Eze (27). Der Offensivspieler war Ende August für 70 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt: „Wenn einem zweimal im Jahr das Herz herausgerissen wird, mit Eze einen Tag vor einem Spiel im Sommer und dem Kapitän einen Tag vor einem Spiel – ich kann das einfach nicht verstehen.“

Er sei „seit 30 Jahren im Fußball tätig und habe so etwas noch nie erlebt, nicht ein einziges Mal.“ Die Spieler, so Glasner, haben gestern „ihr Herz auf dem Platz gelassen und gekämpft. […] Aber wieder einmal fühlen wir uns nicht unterstützt.“

„Der letzte Versuch“

Danach gefragt, ob er die Saison bei Palace beenden werde, antwortete der 51-Jährige: „Ich weiß es nicht. […] Ich werde niemals zurücktreten, denn diese Spieler verdienen Oliver Glasner als ihren Trainer und Anführer, und genau das werde ich tun.“

„Wenn Crystal Palace damit zufrieden ist, die Saison so zu beenden, mit Oliver Glasner oder einem anderen Trainer, dann weiß ich nicht, ist mir das egal, aber wenn sie damit zufrieden sind, dann okay, dann können sie das machen“, so Glasner.

Nach dem FA Cup-Sieg in der Vorsaison stehen die Londoner derzeit auf Platz 13. Um sein Team „zu schützen“, müsse der ehemalige Bundesligatrainer „das auch öffentlich sagen, denn es hinter verschlossenen Türen zu sagen, macht keinen Sinn.“ Es sei „vielleicht der letzte Versuch, die Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen. Nicht für Oliver Glasner, sondern für Crystal Palace.“