Vanheusden verkündet frühes Karriereende

Innenverteidiger Zinho Vanheusden, zuletzt noch beim spanischen Drittligistien FC Marbella am Ball, hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Via Instagram verkündet der verletzungsgeplagte 26-Jährige das Ende seiner Profikarriere.

Der ehemalige Spieler von Inter Mailand begründet: „In meinem Herzen werde ich immer Fußballer sein wollen, aber mein Körper sagt schon länger genug. Und deshalb treffe ich - aus Respekt vor mir selbst, meiner Gesundheit und meiner Verantwortung als Vater – diese Entscheidung.“ Die meisten Spiele in seiner Karriere absolvierte Vanheusden für Standard Lüttich. Einmal lief er für Belgiens Nationalteam auf.