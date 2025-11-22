Menü Suche
Vanheusden verkündet frühes Karriereende

von Lukas Hörster
Zinho Vanheusden im Trikot des FC Genua beim Kopfball @Maxppp

Innenverteidiger Zinho Vanheusden, zuletzt noch beim spanischen Drittligistien FC Marbella am Ball, hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Via Instagram verkündet der verletzungsgeplagte 26-Jährige das Ende seiner Profikarriere.

Der ehemalige Spieler von Inter Mailand begründet: „In meinem Herzen werde ich immer Fußballer sein wollen, aber mein Körper sagt schon länger genug. Und deshalb treffe ich - aus Respekt vor mir selbst, meiner Gesundheit und meiner Verantwortung als Vater – diese Entscheidung.“ Die meisten Spiele in seiner Karriere absolvierte Vanheusden für Standard Lüttich. Einmal lief er für Belgiens Nationalteam auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
