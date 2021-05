Werder: Baumann äußert sich zur Trainersuche

Frank Baumann hat sich noch einmal ausführlich zum heutigen Aus von Trainer Florian Kohfeldt geäußert. Gegenüber ‚Sport1‘ sagte der Sportchef: „Flo hat viele Ansätze gewählt, um die Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen. Wenn das dauerhaft nicht zum Guten dreht, dann passiert etwas in der Mannschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der größte Effekt eines Trainerwechsels ist dann vorhanden, wenn der Glaube an die jetzige Konstellation am Boden ist. Daher ist es vielleicht unerheblich, wie viele Spiele es noch sind“, fuhr Baumann fort, „die Spieler müssen wieder an sich glauben.“ Auch zur Suche nach einem neuen Coach bezog der Sportchef der Grün-Weißen Stellung. Anders als in der Vergangenheit werde man „mal einen externen Mann holen“. Der nächste Trainer mit Stallgeruch soll es also nicht werden.