Nächster Anlauf: Zweitliga-Star nach Köln?

Schon im vergangenen Sommer wollte Trainer Lukas Kwasniok Außenbahnspieler Raphael Obermair vom SC Paderborn unbedingt mit zum 1. FC Köln nehmen. Die Rheinländer waren sich mit dem 29-Jährigen bereits einig, der Transfer platzte letztlich an der Paderborner Ablöseforderung. Ein paar Monate später könnte es der FC erneut versuchen.

Die ‚Bild‘ bringt den variabel einsetzbaren Rechtsfuß erneut als mögliches Kölner Transferziel ins Spiel. Obermair könnte als Alternative für die rechte und linke Schiene kommen, da Jusuf Gazibegovic (25) den Verein womöglich verlassen wird und sich Neuzugang Alessio Castro-Montes (28) bislang nicht als die erhoffte Verstärkung herausstellt.

Obermairs Vertrag in Paderborn läuft im kommenden Sommer aus, der Winter wäre für die Ostwestfalen somit die letzte Möglichkeit auf eine Ablöse. Da sich der Zweitliga-Tabellenführer derzeit aber aussichtsreich im Aufstiegskampf befindet, zweifelt die ‚Bild‘ daran, dass dem Leistungsträger in der kommenden Transferperiode die Wechsel-Erlaubnis erteilt wird.

„Sauer“ über geplatzten Köln-Wechsel

Obermair machte vor rund zwei Monaten keinen Hehl daraus, dass er gerne nach Köln gewechselt wäre: „Dass ich enttäuscht bin, kann glaube ich jeder nachvollziehen. Aber irgendwann muss man das ablegen und versuchen weiterzumachen. Die Enttäuschung ist ganz klar da. Vielleicht bin ich auch in einer gewissen Weise sauer.“ Zugleich betonte er: „Aber es hilft nichts. Ich mache weiter, um vielleicht noch einmal die Chance zu bekommen.“