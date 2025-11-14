Bayern horcht auf: Transfer-Ultimatum für Konaté

Die Zukunft von Ibrahima Konaté steht weiterhin in den Sternen. Der Vertrag des 26-Jährigen beim FC Liverpool läuft im kommenden Sommer aus, dementsprechend wäre er ablösefrei zu haben. Dazu wollen es die Reds aber nicht kommen lassen, sodass man dem Leistungsträger nun ein letztes Angebot unterbreitet hat.

Nach Informationen von ‚Caught Offside‘ hat Liverpool Konaté ein Ultimatum gestellt: Entweder der Franzose unterschreibt den Vertragsentwurf, der ihn dem Bericht zufolge zu einem der Topverdiener machen würde, oder er verlässt den Verein bereits in der kommenden Transferperiode. Sollte sich der Innenverteidiger für einen Abgang entscheiden, würde Liverpool ihn noch im Winter mit Marc Guéhi (25) ersetzen wollen, der Crystal Palace spätestens am Saisonende verlässt.

Das Interesse an Konaté ist groß. Real Madrid hat bereits seit Monaten ein Auge auf den ehemaligen Leipziger geworfen. Auch der FC Bayern sieht sich nach Alternativen um, sollte die anvisierte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27) nicht gelingen.