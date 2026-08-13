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Offiziell 2. Bundesliga

St. Pauli verkündet Mitov-Transfer

von Lukas Hörster - Quelle: fcstpauli.com
3 min.
Im Tor des FC Aberdeen: Dimitar Mitov @Maxppp

Der FC St. Pauli hat nach dem Abgang von Stammkraft Nikola Vasilj (30/Al Diriyah) einen neuen Torwart verpflichtet. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wechselt Dimitar Mitov vom FC Aberdeen auf den Kiez. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. Der 29-Jährige ist bulgarischer Nationalkeeper (15 Länderspiele).

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Pauli-Sportchef Andreas Bornemann sagt: „Mit Dimitar gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der seine Qualitäten über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau gezeigt hat. Er ist stark in der Torverteidigung, bringt eine gute Präsenz mit und hat bereits viel Verantwortung übernommen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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