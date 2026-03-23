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Bundesliga

Erster Augsburg-Abgang schon sicher?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Elvis Rexhbecaj im Augsburg-Trikot @Maxppp

Elvis Rexhbecaj lässt den FC Augsburg nach vier gemeinsamen Jahren wohl hinter sich. Laut dem ‚kicker‘ zeichnet sich deutlich ab, dass der auslaufende Kontrakt des Mittelfeldakteurs nicht verlängert wird. Interesse an einer Zusammenarbeit sollen Vereine aus dem In- und Ausland zeigen.

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Rexhbecaj war 2022 für 1,7 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg in die Fuggerstadt gewechselt. Seitdem absolvierte der kosovarische Nationalspieler (14 Länderspiele) mehr als 100 Pflichtspiele im Augsburg-Trikot, maximal werden wohl sieben weitere folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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