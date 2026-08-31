Der Hamburger SV steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Fábio Vieira (26/FC Arsenal) und Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk). Beide Spieler haben die medizinischen Untersuchungen erfolgreich gemeistert. Summa summarum werden 17 bis 19 Millionen Euro für das Duo fällig.

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Damit nicht genug: Einen weiteren Neuzugang haben die Verantwortlichen offenbar am Haken. Die Rede ist von Linksverteidiger David Möller Wolfe (24) von den Wolverhampton Wanderers, der sich nach Informationen des ‚Hamburger Abendsblatts‘ zur Abwicklung des Transfers schon in der Hansestadt aufhält.

Die Regionalzeitung betont, dass Vertragsdetails zu klären bleiben. Es dürfte sich dabei aber lediglich um Formalitäten handeln. Offen gelassen wird, ob es auf eine Leihe oder einen festen Transfer hinausläuft. Auf der Insel steht der norwegische WM-Fahrer bis 2030 unter Vertrag.