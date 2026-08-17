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Serie A

Neue Spur bei Leão

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Rafael Leão ist enttäuscht @Maxppp

Nachdem es bis vor einer Woche noch danach aussah, dass Rafael Leão seine Schuhe bald für Galatasaray schnüren könnte, gibt es jetzt eine neue Spur beim Portugiesen. Laut Sacha Tavolieri hat Jorge Mendes, Star-Agent des 27-jährigen Flügelstürmers, seinen Klienten bei der AS Rom angeboten.

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Dabei soll sich Mendes direkt an die Friedkin Familie gewendet haben. Die Familie des US-Unternehmers Dan Friedkin ist seit 2020 Eigentümer der Roma und hat deshalb bei allen wichtigen Entscheidungen die Finger im Spiel.

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