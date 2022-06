SV Werder: Neue Anfragen für Mina

Werder Bremen plant schon die nächste Leihe von Offensivspieler Johan Mina. „Es gibt einige Interessenten aus dem Ausland“, bestätigt Geschäftsführer Sport Frank Baumann der ‚DeichStube‘. In der abgelaufenen Saison war der 20-jährige Ecuadorianer bereits leihweise für die U23 von Estoril Praia am Ball.

Zu zehn Einsätzen kam Mina in Portugal und verpasste es, sich nachhaltig für die Werder-Profis zu empfehlen. Deshalb soll sich der Youngster auch in der kommenden Saison woanders beweisen. „Wichtig ist, dass er Spielpraxis bekommt“, betont Baumann. Vor knapp zwei Jahren war Mina aus seiner Heimat von CS Emelec an die Weser gewechselt.