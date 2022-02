HSV vertagt Wintzheimer-Entscheidung

Manuel Wintzheimer muss für einen möglichen neuen Vertrag beim Hamburger SV eine Menge Geduld aufbringen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, wollen die Rothosen zum Ende der Saison oder erst im Anschluss entscheiden, ob das auslaufende Vertragspapier des 23-jährigen Angreifers verlängert wird.

Während Wintzheimer in der vergangenen Spielzeit noch mit drei Treffern und 13 Assists einer der produktivsten Offensivakteure beim HSV war, stehen für den U21-Nationalspieler in der aktuellen Saison nur drei Torbeteiligungen in 22 Einsätzen zu Buche. Unter Trainer Tim Walter kommt der Rechtsfuß hauptsächlich als Joker zum Zug. Grundsätzlich sei Wintzheimer jedoch an einem Verbleib an der Elbe interessiert.