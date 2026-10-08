Exotische Carvajal-Lösung gefunden?

Daniel Carvajal möchte bei einem möglichen Transfer zum FC Getafe eine Exit-Klausel im Vertrag haben. Laut ‚Radio Marca‘ steht eine Option im Raum durch die Carvajal seinen potenziellen neuen Arbeitgeber schon im kommenden Transferfenster verlassen könnte. Damit würde der 34-Jährige nur etwas mehr als zwei Monate für Getafe spielen, um sich dann möglicherweise einem neuen Klub anzuschließen.

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Aufgrund des spanischen Financial Fairplays droht der Wechsel vom Rechtsverteidiger trotz bestandenem Medizincheck ohnehin zu platzen. Neue Erkenntnisse könnte es am kommenden Montag geben, wenn Carvajals Agent, der derzeit im Ausland ist, nach Spanien zurückkehrt. Der Europameister von 2024 ist bereits seit Juli vereinslos.