Trippier zurück nach England?

Aston Villa könnte Kieran Trippier zurück auf die Insel lotsen. Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, wollen die Villains mit dem Rechtsverteidiger die löchrige Defensive stopfen. Bei Atlético Madrid steht der 29-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag. In seiner zurückliegenden Debüt-Saison in Madrid war der 19-fache englische Nationalspieler nicht immer gesetzt und wechselte sich oft mit Santiago Arias (28) ab. Insgesamt kam er auf 33 Pflichtspiele.

Ob der Engländer aber deswegen nach nur einem Jahr wieder die Segel streichen will, ist fraglich. Vor dem Corona-Lockdown Mitte März stellte er noch klar: „Ich würde gerne beim FC Burnley in den Ruhestand gehen. Das ist mein Ziel. Ich möchte so lange wie möglich auf dem höchsten Niveau spielen. Aber ich werde auch wissen, wann die Zeit reif ist. Wenn ich noch zwei Jahre bei Atlético Madrid bin, werde ich 32 Jahre alt sein. Und Burnley ist der einzige Verein, für den ich nach England zurückkehren würde.“