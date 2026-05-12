Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

FC Bayern: Geheimtreffen mit Vlahovic

Die Kaderplanung beim FC Bayern läuft auf Hochtouren. Angeblich kam es zu einem Treffen mit dem Vater von Dusan Vlahovic.

von Dominik Schneider - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Dusan Vlahovic schaut erbost @Maxppp

Eine Vertragsverlängerung bei Juventus Turin will Dusan Vlahovic bislang nicht unterzeichnen. Grund dafür ist, dass der serbische Torjäger abwartet, um gegebenenfalls Offerten vom FC Bayern oder dem FC Barcelona zu erhalten. Da die Alte Dame dem 26-Jährigen eine Frist bis Ende Mai gesetzt hat, kommt der Stein bei Vlahovic langsam ins Rollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet von einem Treffen zwischen Vertretern des deutschen Rekordmeisters und dem Vater des im Sommer ablösefreien Mittelstürmers, das „in den vergangenen Tagen“ stattgefunden haben soll. Thema war dem Bericht zufolge ein mögliches Engagement des 41-fachen Nationalspielers bei den Bayern.

Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken?
- Ende in 4 Tagen
Bild wird erstellt

Was aus dem Bericht allerdings nicht hervorgeht, ist, welche Signale die Bayern ausgesendet haben. Nicolas Jackson (24) wird nach seiner Leihe zum FC Chelsea zurückkehren – das steht fest. Dementsprechend benötigen die Münchner mindestens einen Neuzugang im Offensivbereich. Hierfür wurden in den vergangenen Wochen schon zahlreiche Namen gehandelt. Das heißeste Gerücht kursiert um Anthony Gordon (25) von Newcastle United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (15)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Juventus
Dušan Vlahović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Juventus Logo Juventus Turin
Dušan Vlahović Dušan Vlahović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert