FC Bayern: Geheimtreffen mit Vlahovic

Eine Vertragsverlängerung bei Juventus Turin will Dusan Vlahovic bislang nicht unterzeichnen. Grund dafür ist, dass der serbische Torjäger abwartet, um gegebenenfalls Offerten vom FC Bayern oder dem FC Barcelona zu erhalten. Da die Alte Dame dem 26-Jährigen eine Frist bis Ende Mai gesetzt hat, kommt der Stein bei Vlahovic langsam ins Rollen.

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Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet von einem Treffen zwischen Vertretern des deutschen Rekordmeisters und dem Vater des im Sommer ablösefreien Mittelstürmers, das „in den vergangenen Tagen“ stattgefunden haben soll. Thema war dem Bericht zufolge ein mögliches Engagement des 41-fachen Nationalspielers bei den Bayern.

Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken? Anthony Gordon (Newcastle United) William Osula (Newcastle United) Charles De Keteleare (Atalanta Bergamo) Mika Godts (Ajax Amsterdam) Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Was aus dem Bericht allerdings nicht hervorgeht, ist, welche Signale die Bayern ausgesendet haben. Nicolas Jackson (24) wird nach seiner Leihe zum FC Chelsea zurückkehren – das steht fest. Dementsprechend benötigen die Münchner mindestens einen Neuzugang im Offensivbereich. Hierfür wurden in den vergangenen Wochen schon zahlreiche Namen gehandelt. Das heißeste Gerücht kursiert um Anthony Gordon (25) von Newcastle United.