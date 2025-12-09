„Elf Wechsel möglich“: XXL-Rotation beim BVB?

Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim will Borussia Dortmund in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale machen. Als Tabellensechster der Königsklasse geht der BVB als klarer Favorit ins Duell gegen die Norweger, die derzeit mit nur zwei Punkten Platz 32 belegen und die heimische Liga Ende November mit einem Punkt Rückstand als Vizemeister abschlossen.

Unterschätzen will BVB-Coach Niko Kovac den Gegner aber nicht. „Wir haben uns ihre Spiele angeschaut. Aus unserer Sicht haben sie definitiv zu wenig Punkte, denn sie waren immer nah dran. Sie hatten gegen Juventus ein knappes Spiel, sie hatten gegen Monaco ein knappes Spiel. Uns erwartet ein Gegner, der zwar die Saison beendet hat, aber trotzdem heiß ist. Und sie möchten hier sicherlich etwas mitnehmen“, sagte der Kroate auf der heutigen Pressekonferenz.

Kovac deutet XXL-Rotation an

Personell kann Kovac dabei aus dem Vollen schöpfen, nachdem am Freitag auch Niklas Süle nach überstandener Zehenverletzung wieder ins Training zurückgekehrt war. Entsprechend offen ist die Frage, wie groß die Rotation ausfallen wird. Geschont werden könnten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Daniel Svensson, Felix Nmecha oder Karim Adeyemi. „Es sind alle gesund. Rein theoretisch wären elf Wechsel möglich“, betonte Kovac.

Der 54-jährige Fußballlehrer wollte sich aber nicht in die Karten schauen lassen: „Wenn du alle an Bord hast, hast du auch genügend Auswahlmöglichkeiten und Konkurrenzsituationen. Deswegen werden wir uns heute Nacht noch Gedanken machen, wie wir die Mannschaft morgen am besten aufstellen. Wir wollen das Spiel gewinnen und egal wer spielt, er wird sein Bestes geben.“ Ebenso offen ließ Kovac, ob Serhou Guirassy oder Fábio Silva im Sturmzentrum beginnen wird.

So könnte der BVB spielen