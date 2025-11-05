BVB geht gegen City unter | Fünfer-Hagel für die Dortmunder

Manchester City überließ den Gästen in den ersten Minuten komplett das heimische Feld, entsprechend verzeichnete Borussia Dortmund in den ersten fünf Minuten einen Ballbesitz von 85 Prozent. Der BVB blieb allerdings vollkommen harmlos, City erhöhte seinerseits peu à peu den Druck und übernahm schließlich vollends die Spielkontrolle. Der 2:0-Halbzeitstand nach Treffern von Phil Foden und Erling Haaland war folgerichtig und vollkommen verdient.

In der zweiten Hälfte schenkten die Hausherren den deutschen Gästen keine Schnupper-Startphase. Die Guardiola-Elf kam perfekt eingestellt und auf Dominanz getrimmt aus der Kabine. Die Schwarz-Gelben hatten dem nichts entgegenzusetzen und gingen in den teils minutenlangen Passstafetten mehr und mehr unter.

Vierfach-Wechsel zeigt Wirkung

In der 67. Minute reagierte Niko Kovac gleich vierfach und brachte neues Personal, nur fünf Minute später kam der BVB zum Anschlusstreffer durch Waldemar Anton. Die Dortmunder fanden tatsächlich nochmal zurück in die Partie und kamen zu teils hochkarätige Torchancen. Ein zweiter Treffer, der noch einmal richtig für Feuer gesorgt hätte, wollte aber nicht mehr fallen. Stattdessen besorgte Rayan Cherki auf der anderen Seite den 4:1-Endstand.

Torfolge

1:0 Foden (22.): City kann sich in der Hälfte der Dortmunder festsetzen und lässt den Ball laufen. Zentral vor dem Sechzehner findet Reijnders Spezi Foden, der zu viel Platz hat und mit seinem herausragenden linken Fuß präzise und überlegt mit der Innenseite ins lange Ecke trifft.

2:0 Haaland (29.): Dortmund hat rund um den eigenen Sechzehner überhaupt keinen Zugriff mehr und lässt City gewähren. Doku zieht auf links kurz das Tempo an, geht steil in den Strafraum und legt in den Rückraum, wo Haaland lauert und unbedrängt abschließen kann.

3:0 Foden (57.): Das zweite Tor des besten Spielers auf dem Platz ist eine Dublette zum ersten Treffer. Bensebaini verstümpert auf dem linken Flügel den Ball. Und wieder ist es Reijnders, der Foden findet. Der nimmt den Ball unnachahmlich mit und trifft erneut mit der Innenseite ins lange Eck.

3:1 Anton (72.): Aus dem Nichts kommt der BVB zum Anschluss. Die Gäste führen einen harmlosen Freistoß schnell aus und spielen so Ryerson auf dem rechten Flügel komplett frei. Der flankt flach in den Sechzehner, wo Anton den Ball in vollem Lauf perfekt trifft.

4:1 Cherki (72.): Can spielt aus der eigenen Hälfte einen viel zu riskanten Pass, der postwendend zurückkommt. In zentraler Position nimmt Joker Cherki Maß und bringt den Ball überlegt im rechten unteren Toreck unter.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

67‘ Pascal Groß für Sabitzer

67‘ Emre Can für Bensebaini

67‘ Carney Chukwuemeka für Beier

67‘ Jobe Bellingham für Guirassy

85‘ Fábio Silva für Adeyemi