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Bundesliga

Kompany belohnt Torgarant Assomo

von Julian Jasch - Quelle: tz
Vincent Kompany auf einer PK @Maxppp

Vincent Kompany zieht ein weiteres Bayern-Talent hoch zu den Profis. Informationen der ‚tz‘ zufolge steht Nachwuchsstürmer Bastian Assomo (16) beim heutigen Bundesligaspiel (15:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 erstmals im Münchner Kader. Zudem sollen Filip Pavić (16), Bara Sapoko Ndiaye (18) und Deniz Ofli (19) erneut mit von der Partie sein.

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Assomo war zuletzt lange mit einem Syndesmosebandanriss ausgefallen und feierte erst vor einer Woche sein Comeback für Bayerns U17, bei dem er prompt einen Hattrick erzielte. Zudem stellte der robuste Rechtsfuß bereits für Deutschlands U-Nationalmannschaften seine Trefferqualitäten unter Beweis (sechs Tore in fünf Partien).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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