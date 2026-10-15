Mourinho bekommt Contra | Pep zurück bei City

Gasperini nordet Mourinho ein

In einem denkwürdigen Champions League-Spiel bezwang am gestrigen Mittwochabend Real Madrid nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand die AS Rom noch mit 4:3. Cheftrainer José Mourinho lobte im Anschluss an die Partie seine Königlichen, die „keinen Zweifel daran haben aufkommen lassen, wer heute gewinnt. Nachdem sie auf 3:1 erhöht hatten, dachten die Roma-Spieler, das Spiel sei bereits entschieden, doch sie waren es, die am Ende keine Kraft mehr hatten. Es muss frustrierend für sie gewesen sein.“

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Sein Gegenüber Gian Piero Gasperini widersprach gegenüber ‚DAZN‘ vehement: „Wenn es eine Mannschaft gab, die frustriert war, dann war es Real. Wir haben sie in allen Bereichen des Spiels übertroffen. 80 Minuten lang waren wir Real Madrid in allen Bereichen überlegen.“ Schon lange vor dem Comeback der Madrilenen hätte seine Mannschaft das Spiel komplett entscheiden müssen. Die Niederlage liege nicht an der Überlegenheit des Gegners, sondern an „gewissen Schwächen“ und „etwas Pech“. Der 68-Jährige räumte allerdings auch ein, seinem Team habe es „an Charakter gefehlt und wir haben nicht erkannt, was der entscheidende Moment des Spiels war.“

Glücksbringer ohne Wirkung

Im Gegensatz zu Mourinho musste Pep Guardiola am gestrigen Champions League-Spieltag im Stadion eine bittere Niederlage hinnehmen. Im Duell der Scheichklubs wurde sein Ex-Verein Manchester City von Paris St. Germain zeitweise vorgeführt und verlor verdient mit 2:4. In einer ungewissen Zeit, während über den Skyblues das drohende Urteil wegen über 100 mutmaßlichen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League schwebt, wollte der 55-Jährige „seinen ehemaligen Spielern beistehen“, wie ‚The Athletic‘ berichtet. Der momentan vereinslose Trainer übernahm dabei „die Rolle des moralischen Wächters des Fußballs“ und „sollte mit seiner demonstrativen Anwesenheit ein Zeichen setzen“.

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Guardiola ist nach wie vor globaler Botschafter der City Football Group, dem Eigentümer des Vereins. In erster Linie kämpft er aber um seinen Nimbus in der Fußballfamilie. Sollte das Urteil gegen seinen Ex-Klub besonders hart ausfallen, drohen auch Guardiola die Aberkennung aller seiner mit ManCity errungenen nationalen Titel. ‚The Athletic‘: „Laut Quellen, die mit der Situation vertraut sind, hat er in dieser Saison jedes Spiel von City verfolgt und spricht von der Mannschaft immer noch als ‚wir‘. Aus der Ferne hat er bisher beobachtet, wie Turbulenzen den Verein erschütterten und sein eigenes Vermächtnis bedrohen.“