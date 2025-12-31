Silas (27)

Einst war der pfeilschnelle Flügelstürmer der Go-to-Guy des VfB, mittlerweile ist Silas aber völlig außen vor. Als Großverdiener soll der Kongolese eigentlich dringend gehen, doch fehlte es zuletzt an konkreten Anfragen. Interesse wurde schon dem Hamburger SV, Werder Bremen und Schalke 04 nachgesagt. Unklar ist jedoch Silas Fitnesszustand nach schwererer Knöchelverletzung.

Yannik Keitel (25)

Schon zu Saisonbeginn wurde auch dem Sechser ein Wechsel nahegelegt. Keitel ist aber nach wie vor da – würde jedoch sofort die Freigabe erhalten. Zuletzt fiel er mit einer Muskelverletzung aus, die ihn nicht gerade attraktiver auf dem Markt macht.

Lazar Jovanovic (19)

Fünf Millionen Euro investierte der VfB im Sommer in den Rechtsaußen. Doch der Schritt in eine Topliga kam für Jovanovic zu früh, sodass es nun aller Voraussicht nach auf Leihbasis zurück zu Roter Stern Belgrad geht.

Jovan Milosevic (20)

Bei Roter Sterns Stadtrivalen Partizan Belgrad verbrachte der Stürmer eine hervorragende Leihe, erzielte in 30 Spielen 19 Tore und gab fünf Vorlagen. Die Serben wollen Milosevic mit aller Macht halten, doch fehlen die finanziellen Mittel. Für Milosevic ist jedenfalls klar, dass er die Rückrunde nicht beim VfB verbringen will. Seinen Wechselwunsch hat er bereits hinterlegt. Auch der FC Sevilla klopfte schon an.

Leonidas Stergiou (23)

Der Schweizer Nationalspieler ist beim VfB nur noch Rechtsverteidiger Nummer vier und wollte sich daher zum 1. FC Heidenheim verleihen lassen. Doch auf Wunsch von Trainer Sebastian Hoeneß wurde der Vorgang auf Eis gelegt, die Personaldecke in der VfB-Defensive ist aktuell nämlich recht dünn. Bessert sich die Situation, kann Stergiou auch später im Januar noch gehen.