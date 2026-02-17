Bayern informiert: Williams plötzlich auf dem Markt

Mit seiner Vertragsverlängerung bei Athletic Bilbao sorgte Nico Williams (23) vielleicht für die größte Überraschung im vergangenen Transfersommer. Immerhin hatten der FC Bayern und der FC Barcelona intensiv um den Flügelflitzer gebuhlt. Einige Monate und eine bislang verkorkste Saison später macht sich der Spanier (30 Länderspiele) angeblich schon wieder Gedanken über seine Zukunft.

Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ zieht Williams im Sommer gegebenenfalls erneut eine Luftveränderung in Betracht. Das sei unter anderem dem FC Arsenal, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United, Paris St. Germain sowie den Münchnern über Mittelsmänner gesteckt worden.

Williams’ neues Arbeitspapier ist bis 2035 gültig, enthält jedoch eine Ausstiegsklausel, die sich auf knapp 100 Millionen Euro belaufen soll. Nun wolle die Spielerseite auf dem Markt vorfühlen, welcher Interessent in den Poker einsteigen würde. Fraglich, ob der deutsche Rekordmeister dazugehören wird.

An der Säbener Straße sucht man zwar grundsätzlich nach einem Flügelspieler, der peu à peu hinter Luis Díaz (29) aufgebaut werden soll, einen dreistelligen Millionenbetrag wird der FCB dafür aber wohl kaum auf den Tisch legen. Zumal Williams in der laufenden Saison von hartnäckigen Leistenproblemen heimgesucht wird, die ihn womöglich die WM-Teilnahme kosten.