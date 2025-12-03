Winter-Duell: United und Real bieten für Toptalent

Zwei Spitzenklubs machen offenbar ernst bei Christos Mouzakitis von Olympiakos Piräus. Laut ‚Sportime.gr‘ wagen Manchester United und Real Madrid erste Vorstöße hinsichtlich eines Januar-Transfers. Die Red Devils haben dem Bericht zufolge eine Ablöse in Höhe von 28 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Von den Königlichen sei eine Offerte eingegangen, die das Angebot der Engländer sogar leicht übertreffe.

Für Olympiakos aber noch kein Grund, den 18-jährigen Ausnahmekicker die Koffer packen zu lassen. Die Verantwortlichen des Champions League-Teilnehmers sollen erst ab einem Eröffnungsangebot von 30 Millionen Euro bereit sein, Verhandlungen aufzunehmen. Als Preis für einen Verkauf stelle man sich in Athen eine Summe von 40 Millionen Euro vor. Dem Vernehmen nach steht Mouzakitis auch bei Atlético Madrid, Aston Villa, dem FC Arsenal, AC Mailand, der SSC Neapel, Benfica Lissabon und dem FC Porto auf dem Zettel.