Drei Schnäppchen-Stürmer für die Bundesliga

Findet der quirlige Italiener erstmals in seiner Karriere den Weg in die Bundesliga? Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge würde Insigne nach seinem dreijährigen Abenteuer beim FC Toronto gerne in den europäischen Topfußball zurückkehren und könnte sich dabei sogar eine Anstellung in Deutschland vorstellen. Aufgrund seines aufgelösten Vertrags ist der erfahrene Angreifer ablösefrei zu haben, eine heiße Spur gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.

Die ersten Vorstöße haben einige Bundesligisten dagegen beim Top-Torjäger der Schweizer Super League unternommen. Konkret sollen der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim am Mittelstürmer vom FC St. Gallen dran sein. Wegen einer Ausstiegsklausel, die sich auf umgerechnet 2,7 Millionen Euro beläuft, ist Vogt vergleichsweise günstig zu haben.

Nicht unbedingt in die Kategorie Sofort-Verstärkung fällt der junge Linksfuß, der vielmehr ein Investment für die Zukunft darstellen würde. Die von Roter Stern Belgrad aufgerufenen fünf Millionen Euro Ablöse erscheinen auf den ersten Blick nicht wie ein Schnäppchen-Preis, allerdings wird vielerorts auf eine deutliche Wertsteigerung spekuliert. An Damjanovic’ unfassbares Potenzial glauben unter anderem die Hoffenheimer, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.