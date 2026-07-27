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2. Bundesliga

Wolfsburg findet Abnehmer für Majer

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Lovro Majer beim Torjubel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg kann wohl zeitnah einen Spieler von der Gehaltsliste streichen. Lovro Majer steht laut Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel zu AEK Athen. Zwischen den Griechen und den Niedersachen herrscht Einigkeit, der Kroate soll für eine Ablöse über sechs Millionen Euro wechseln.

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Im Verlauf der Woche soll der 28-jährige Kroate nach Athen reisen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Bleibt dieser ohne Komplikationen, steht die Vertragsunterzeichnung auf dem Plan.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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