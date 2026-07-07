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Offiziell 2. Bundesliga

Magdeburg tütet Jaeckel-Deal ein

von Tobias Feldhoff
3 min.
Paul Jaeckel im Einsatz für Münster @Maxppp

Paul Jaeckel hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den 27-jährigen Innenverteidiger verschlägt es zum 1. FC Magdeburg. Für Jaeckel fließt keine Ablöse, da der Vertrag bei Absteiger Preußen Münster Ende Juni ausgelaufen war.

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„Mit Paul Jaeckel gewinnen wir einen weiteren Innenverteidiger für den 1. FC Magdeburg, der in der 1. und 2. Bundesliga bereits viel erlebt hat und unserer Mannschaft mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen wird. Paul ist uns allen sehr gut bekannt, weil wir in der Vergangenheit oftmals gegen ihn gespielt haben. Er überzeugt vor allem durch seine Athletik und sein Aufbauspiel“, freut sich Magdeburgs Sportdirektor Peer Jaekel über den Sommerneuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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