Wolfsburg-Duo: Gespräche in Kürze

Der VfL Wolfsburg will sich in Kürze mit Linksverteidiger Paulo Otávio (27) und Angreifer Omar Marmoush (23) an den Verhandlungstisch setzen. Sportchef Jörg Schmadtke kündigt in der ‚Bild‘ an: „Wir werden die Gespräche noch vor der Pause aufnehmen.“

„Die Zielsetzung“, sagt Schmadtke, „ist dabei natürlich klar. Mit beiden wollen wir verlängern.“ Vor allem um Marmoush kursierten in der Vergangenheit Wechselgerüchte, der Ägypter weckte im Sommer Interesse in England und Spanien.